Тарасов и Костенко поделились снимками с крещения младшей дочери

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко поделились с поклонниками кадрами с крещения младшей дочери. Спортсмен отметил, что теперь он стал более спокойным. Мероприятие прошло 16 марта.
«Сегодня покрестили самую младшую доченьку. Теперь я спокоен и поздравляю крестных с новой ответственностью — духовным воспитанием Евы», - высказал Тарасов.
При это футболист добавил, что всегда будет рядом со своей дочерью и не даст ее в обиду, а Костенко пожелала маленькой наследнице счастья.
«Мы с папой и твоим Ангелом Хранителем всегда рядом», - присоединилась модель к супругу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, Ева вела себя спокойно во время поездки в храм и без проблем находилась на руках у своих крестных родителей, которым стали футболист Алексей Миранчук и подруга Анастасии Диана Щербакова. Посте таинства звездная пара вернулась домой и устроили праздник, весь дом был украшен воздушными шарами, а за столом собрались самые близкие семейства, пишет teleprogramma.pro.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее дочь ушедшей из жизни в августе прошлого года Аллы Вербер Екатерина покорила публику в бархатном платье матери на вечеринке в Москве, на дне рождения супруги композитора Игоря Крутого.