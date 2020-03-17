Тарасов и Костенко поделились снимками с крещения младшей дочери

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17 марта 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Тарасов с семьей, Instagram

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко поделились с поклонниками кадрами с крещения младшей дочери. Спортсмен отметил, что теперь он стал более спокойным. Мероприятие прошло 16 марта.

«Сегодня покрестили самую младшую доченьку. Теперь я спокоен и поздравляю крестных с новой ответственностью — духовным воспитанием Евы», - высказал Тарасов.

При это футболист добавил, что всегда будет рядом со своей дочерью и не даст ее в обиду, а Костенко пожелала маленькой наследнице счастья.

«Мы с папой и твоим Ангелом Хранителем всегда рядом», - присоединилась модель к супругу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)16 Мар 2020 в 10:50 PDT

Кроме того, Ева вела себя спокойно во время поездки в храм и без проблем находилась на руках у своих крестных родителей, которым стали футболист Алексей Миранчук и подруга Анастасии Диана Щербакова. Посте таинства звездная пара вернулась домой и устроили праздник, весь дом был украшен воздушными шарами, а за столом собрались самые близкие семейства, пишет teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)16 Мар 2020 в 10:49 PDT

Ранее дочь ушедшей из жизни в августе прошлого года Аллы Вербер Екатерина покорила публику в бархатном платье матери на вечеринке в Москве, на дне рождения супруги композитора Игоря Крутого.