Дочь умершей в августе прошлого года Вербер появилась в платье мамы на вечеринке в Москве

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16 марта 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Вербер, Instagram

Дочь ушедшей из жизни в августе прошлого года доктора модного дома «ЦУМ» Аллы Вербер Екатерина покорила местную публику на вечеринке по случаю дня рождения супруги известного композитора Игоря Крутого. Девушка появитесь на празднике в шикарном длинном платье своей матери.

На снимке, опубликованном в социальных сетях, видно, что Екатерина выбрала черное бархатное облегающее по фигуре платье с орнаментом, дополнив его только серебристыми серьгами.

При этом девушка отметила, что была вынуждена уложить свой «отпуск» в 24 часа из-за закрытия границы Украины в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По ее словам, она не хотела бы на долгое время разлучаться с семьей, поэтому покинула Москву. Однако Екатерина рада, что успела повидаться с друзьями. Кроме того, на вечере все были в восторге от ее наряда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katia Verber (@katiaverber)15 Мар 2020 в 2:38 PDT

«Все планы на отпуск мгновенно рухнули … Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться в Киев. У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в 7 утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт», - высказала она.