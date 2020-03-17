Отец просит Меган Маркл показать ему внука перед смертью

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17 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото:pixabey

75-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил желание помириться с дочерью и увидеть своего внука Арчи перед смертью. Об этом рассказал 54-летний брат Меган - Томас Маркл-младший.

Предсмертное желание отца, как он сказал мне по телефону, заключается в том, чтобы помириться с дочерью и увидеть Арчи. Он хочет, чтобы дочь вернулась в его жизнь", - заявил Маркл-младший.

По словам мужчины, его отец не может даже отправить Меган Маркл письмо. Он растерян и чувствует себя одиноким. Томас Маркл не может провести остаток своей жизни счастливо из-за конфликта с дочерью. Он пустил свою жизнь под откос, говорит брат герцогини. Томас Маркл-младший заявил, что Меган должна "слезть с ее высокой лошади", то есть забыть о гордости, и позвонить отцу, чтобы примириться.