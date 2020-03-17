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Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере». Артист рассказал, что все вокруг видели в нем только «мальчика, который выжил», и это сильно давило на психику.

«Очень быстро я понял, что если я где-то выпиваю, то даже это людям интересно. Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а "О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!» - признался Рэдклифф.

По словам актера, интерес публики к нему оказался «немного издевательским» - людям казалось смешным видеть его пьяным. Из-за этого молодой человек с каждым разом напивался всё сильнее, передаёт Мир24. Рэдклифф поблагодарил родных и близких за поддержку, которую они оказывали ему на протяжении всего этого сложного периода.

АБ

Общество

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