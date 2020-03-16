Лоза предложил «подлизаться» к коронавирусу

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16 марта 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Российский музыкант Юрий Лоза предложил назвать коронавирус COVID-19 человеческим именем, чтобы «подлизаться» к болезни. Идею он взял, размышляя о названиях опасных природных явлений, таких как ураганы.

Композитор подчеркнул, что издревле традиция присваивать имена проявлениям стихии означала проявление уважения к силам природы. Музыкант отметил, что ничего не слышал о проявлении уважения к болезни, которая «кошмарит всю планету».

«Предлагаю восполнить пробел и дать ему какое-нибудь звучное имя, например, Коронавирус Тиберий. Ну, или как-то по-другому. А вдруг сработает», - заявил Лоза.