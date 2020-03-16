Лоза предложил «подлизаться» к коронавирусу

Российский музыкант Юрий Лоза предложил назвать коронавирус COVID-19 человеческим именем, чтобы «подлизаться» к болезни. Идею он взял, размышляя о названиях опасных природных явлений, таких как ураганы.
Композитор подчеркнул, что издревле традиция присваивать имена проявлениям стихии означала проявление уважения к силам природы. Музыкант отметил, что ничего не слышал о проявлении уважения к болезни, которая «кошмарит всю планету».
«Предлагаю восполнить пробел и дать ему какое-нибудь звучное имя, например, Коронавирус Тиберий. Ну, или как-то по-другому. А вдруг сработает», - заявил Лоза.