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15 марта 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Актриса Любовь Толкалина призналась, что вышла замуж после четырех лет отношений с возлюбленным. У 42-летней Толкалиной была семья с режиссером Егором Кончаловским, актриса родила от него дочь Марию. Но официально их брак не был зарегистрирован.

После объявления пары о расставании красавице-актрисе приписывали романы то с Борисом Гребенщиковым, то с британским телеведущим. Но Любовь не любит делиться о своей личной жизни. И вопросы от отношениях с мужчинами, вероятно, ей надоели. В Инстаграм Толкалина написала о своём замужестве. По словам актрисы, она вышла замуж ещё некоторое время назад, но не захотела говорить о новом статусе.

«Такой странный вопрос... потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — заявила Толкалина. Фолловеры от души поздравили свою любимицу и пожелали долгих лет счастливого замужества, - сообщает 7 Дней.

Селфи с 53-летним британским музыкантом Саймоном Бассом появилось в Инстаграм Любы еще прошлой осенью. Композитор живет в Лондоне и сочиняет музыку для таких знаменитых исполнителей, как Мадонна и Робби Уильямс. Тогда Толкалина представила мужчину как своего друга и сообщила, что его взрослые дети живут в разных странах.

Кстати, все Михалковы и Кончаловские вспоминают Сергея Михалкова. И Любовь Толкалина опубликовала фото с прадедом дочери, снятое, когда Маша была совсем маленькой. 13 марта был день рождения Сергея Владимировича Михалкова.