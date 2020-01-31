Худенькая дочь Толкалиной и Кончаловского Мария показала, как работает над растяжкой

//Шоу-бизнес 13+

31 января 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото из Инстаграм

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Мария Михалкова постоянно работает над своим телом. Дочь знаменитостей, которые расстались, в детстве была девочкой с пухлыми щечками.

Перед окончанием школы Мария занялась собой и сильно похудела, на 30 килограммов. Возможно, Маша худела по советам мамы. Ей до сих пор задают вопросы на эту тему, хотя прошло два года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)27 Янв 2020 в 5:45 PST

У актрисы Любови Толкалиной фигура - само совершенство. Мария Михалкова тоже добилась такого результата. У девушки не только стройная фигурка, но и хорошие результаты по растяжке.

Девушка рассказала, почему в подростковом возрасте набрала вес и как ей удалось похудеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)29 Янв 2020 в 8:32 PST

18-летняя Мария живет отдельно от родителей, со своим женихом. Как ни переживал Егор Кончаловский, Мария уехала из отчего дома в Петербург.