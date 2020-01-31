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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Худенькая дочь Толкалиной и Кончаловского Мария показала, как работает над растяжкой

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Худенькая дочь Толкалиной и Кончаловского Мария показала, как работает над растяжкой
фото из Инстаграм

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Мария Михалкова постоянно работает над своим телом. Дочь знаменитостей, которые расстались, в детстве была девочкой с пухлыми щечками.

Перед окончанием школы Мария занялась собой и сильно похудела, на 30 килограммов. Возможно, Маша худела по советам мамы. Ей до сих пор задают вопросы на эту тему, хотя прошло два года.

 
 
 
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Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)27 Янв 2020 в 5:45 PST

У актрисы Любови Толкалиной фигура - само совершенство. Мария Михалкова тоже добилась такого результата.  У девушки не только стройная фигурка, но и хорошие результаты по растяжке.

Девушка рассказала, почему в подростковом возрасте набрала вес и как ей удалось похудеть. 

 
 
 
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Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)29 Янв 2020 в 8:32 PST

18-летняя Мария живет отдельно от родителей, со своим женихом. Как ни переживал Егор Кончаловский, Мария уехала из отчего дома в Петербург.

ИЧ

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