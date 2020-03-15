Волочкова нахамила журналистке, которая спросила ее про праздник с сухим льдом

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15 марта 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Анастасия Волочкова грубо ответила журналистке, которая задала ей вопрос о празднике с сухим льдом, который ранее устроили для балерины. Артистка заявила, что «недолюбленные страшные женщины» ей завидуют.

Волочкова ответила, что мужчины регулярно устраивают праздник в честь нее. «С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет… Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни», - сказала она.

Позже пиар-директор Волочковой отметила, что балерина попросту не разобралась в вопросе и не знала о недавно произошедшей в Москве трагедии с сухим льдом.