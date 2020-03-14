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Телеведущая Жанна Бадоева из-за коронавируса не может вылететь из США

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Жанна Бадоева из-за коронавируса не может вылететь из США
Жанна Бадоева, фото из соцсети vk.com/zhanna.badoeva

Телеведущая Жанна Бадоева из-за коронавируса не может вылететь из США, где президент страны Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во всех штатах. Жанна Бадоева хотела вернуться в Италию, в этой стране ведущая программы "Жизнь других" живет с мужем и детьми Лолитой и Борисом.

Но Жанне пришлось задержаться в командировке. В США она со своей командой снимала новую серию программы в Сан- Франциско и в Майми.

 
 
 
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Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)9 Мар 2020 в 9:09 PDT

"Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!", - написала Бадоева в Инстаграм.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране, это позволит снять бюрократические препятствия на выделение средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

Трамп запретил въезд в страну с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали страны Шенгена.

 
 
 
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Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)13 Мар 2020 в 5:27 PDT

ИЧ

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