Павел Прилучный шокировал поклонников окровавленным лицом

Павел Прилучный не на шутку заставил поволноваться своих поклонников. Актер в Instagram выложил кадр, на котором предстал в весьма неряшливом виде.
На лице артиста можно рассмготреть кровавые следы.
"От винта!" – коротко подписал снимок Прилучный.
Как оказалось, Павел играет главную роль в картине "Девятаев". Сюжет строится на событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны. Говорят, ради роли звезде пришлось худеть на 20 килограммов.
Фолловеры неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни ужаснулись видом изможденного кумира, другие попытались выяснить, действительно ли он радикально худеет для роли, а третьи пожелали успеха в творчестве.
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От винта! #Девятаев #первыйвертикальныйфильм #Бекмамбетов #Bazelevs