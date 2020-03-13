Павел Прилучный шокировал поклонников окровавленным лицом

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13 марта 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram bugevuge

Павел Прилучный не на шутку заставил поволноваться своих поклонников. Актер в Instagram выложил кадр, на котором предстал в весьма неряшливом виде.

На лице артиста можно рассмготреть кровавые следы.

"От винта!" – коротко подписал снимок Прилучный.

Как оказалось, Павел играет главную роль в картине "Девятаев". Сюжет строится на событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны. Говорят, ради роли звезде пришлось худеть на 20 килограммов.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни ужаснулись видом изможденного кумира, другие попытались выяснить, действительно ли он радикально худеет для роли, а третьи пожелали успеха в творчестве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram От винта! #Девятаев #первыйвертикальныйфильм #Бекмамбетов #Bazelevs Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 12 Мар 2020 в 1:55 PDT