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Члены группы Little Big просят не возлагать на них больших надежд на «Евровидении»

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Члены группы Little Big просят не возлагать на них больших надежд на «Евровидении»
член группы Little Big, facebook.com/littlebigbandofficial/
Солист группы Little Big, которая представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", призвал не возлагать на коллектив больших надежд. По словам артиста, это очень давит психологически.
 
Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что многие считают команду "какой-то панацеей". Музыкант попросил поддержать группу, но не рассчитывать исключительно на ее победу.
 
Напомним, коллектив выступит на "Евровидении-2020" в расширенном составе – на сцене появятся шесть человек. Премьера песни Little Big для конкурса состоится сегодня вечером в рамках программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
ЕТ
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