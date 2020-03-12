Члены группы Little Big просят не возлагать на них больших надежд на «Евровидении»

Солист группы Little Big, которая представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", призвал не возлагать на коллектив больших надежд. По словам артиста, это очень давит психологически.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что многие считают команду "какой-то панацеей". Музыкант попросил поддержать группу, но не рассчитывать исключительно на ее победу.