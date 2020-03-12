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Группа Little Big выйдет на сцену "Евровидения" в новом составе

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

Группа Little Big выйдет на сцену
Фото из соцсетей, Instagram littlebigband

Представители России на «Евровидении 2020», участники группы Little Big, рассказали, что выйдут на сцену конкурса в расширенном составе . Их будет шесть человек.

Лидер группы, Илья Прусикин, рассказал: песня для «Евровидения» была написана спонтанно, во время отдыха. Композиция будет в стиле рок-диско и металл-диск, в новом формате для коллектива. Она будет представлена 12 марта, в эфире одного из российских телеканалов.

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ЕЧ
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