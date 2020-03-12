Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае

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12 марта 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram leratv

Лера Кудрявцева сейчас вместе со своей мамой наслаждается отдыхом в солнечном Дубае. Но, как и многие, телеведущая обеспокоена ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса.

Кудрявцева рассказала в Instagram, как в городе обстоят дела с коронавирусной инфекцией.

«Здесь он есть конечно тоже , около каждого отеля приборы с антисептиками , в отелях и моллах народу мало , но пока истерики нет», - написала Лера.

Также звезда добавила: «Если учесть с какой скоростью он распространяется, то ,конечно, неприятно все это. Пандемия объявлена официально в мире - это ужас».

Но, к счастью, Валерия скоро отправляется домой, о чем женщина сообщила подписчикам в конце своего поста. Фолловеры пожелали своему кумиру здоровья, а главное - беречь себя.