Гостем первого выпуска шоу с комиком Деннисом Миллером на RTД стал чревовещатель

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12 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

актер Деннис Миллер, Birdie Thompson/AdMedia

Телеканал RTД показал зрителям первый выпуск нового интервью-шоу RT America под названием Dennis Miller + one. Гостем дебютной программы комика Денниса Миллера стал актер и чревовещатель Джефф Данэм.

Данэм в рамках беседы рассказал, с какими сложностями сталкиваются стендап-комики, поведал о многочисленных провалах и попытках пробиться на популярное "Вечернее шоу Джонни Красона", для которого он якобы был недостаточно смешным.

Также Данэм сообщил, как стал чревовещателем. Оказалось, что кукла у будущего артиста появилась еще в третьем классе. Джефф признался, что его первые зрители смеялись охотно, однако, когда он подрос и пошел в колледж, продолжая заниматься любимым делом, люди умиляться престали.

Полную версию выпуска можно увидеть на RTД.