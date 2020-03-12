Ирина Понаровская призналась, какой для нее сейчас статус главнее всего

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12 марта 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Понаровская, фото из соцсети

Певица Ирина Понаровская призналась, что сейчас самое главное в ее жизни - семья и внуки.

Единственный сын артистки Энтони подарил знаменитой маме двоих внуков. Директор певицы Лера Тувина говорит, что никогда не видела таких удивительных бабушек, как Ирина Витальевна.

Несомненно, у внуков знаменитости есть няня. По словам Ирины Понаровской, няня может погулять с ее внуком и внучкой, но накормить детей она не доверит никому, только сама. Сама и готовит обеды для малышей. Артистка много времени проводит с детьми Энтони в Петербурге и на даче в Прибалтике.

12 марта у Ирины Понаровской день рождения, ей исполнится 67 лет. Артистке перед этим событием были посвящены несколько шоу на телевидении. Поклонники Ирины Витальевны восхищены, как выглядит звезда. Заметим, Максим Галкин в своей программе на сводил восхищенного взгляда с модной и стильной, как и всегда, Понаровской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya)2 Мар 2020 в 2:21 PST

А для нее сейчас не так важен статус «звезды», для нее гораздо приятнее слово бабушка.

Ирина Витальевна гордится мамой своих детей -художницей. Она относится к жене сына как к родной дочери. В программе принял участие художник Никас Сафронов. При случае Понаровская похвалила ему свою талантливую сноху.

А Никас Сафронов вспомнил запах Ирины Понаровской. По словам художника, запах Ирины - запах росы, запах утренней свежести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya)12 Мар 2020 в 2:12 PDT