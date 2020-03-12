«Энистон надо убить»: Харви Вайнштейн, получивший 23 года за изнасилования и сексуальные домогательства, готовил убийство актрисы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну дали 23 года за изнасилования и сексуальные домогательства. Последней каплей стало то, что он угрожал Дженифер Энистон убийством чтобы заставить ее молчать.

Харви узнал, что знаменитый таблойд решил опубликовать заметку о его домогательствах к Джен, и написал письмо своему другу: "Энистон надо убить". Эта информация всплыла во время следствия и была озвучена на суде.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных, пострадавших за последние 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.