Мария Аронова 11 марта соберет всех своих родственников

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11 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Аронова, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса театра и кино Мария Аронова 11 марта отмечает день рождения. Народной артистке исполняется 48 лет. В свой день рождения Аронова соберет всех родственников, близких и друзей в ресторане.

Она хочет устроить праздник не столько для себя, сколько для своих близких. По признанию актрисы, она любит, чтобы ее гостям было хорошо, вкусно, радостно. Аронова считает, что сейчас надо использовать любую возможность, чтобы собрать возле себя родителей, пожилых родственников – бабушек, тетушек.

"Я поняла, что чем старше становится мой отец, мои родственники, тем чаще нужно думать о том, праздновать ли день рождения или нет. Поэтому 11 марта я всех соберу", - цитирует Аронову teleprogramma.pro.

Напомним, Мария Аронова и ее муж Евгений Фомин растят дочь-подростка. А старший сын уже подарил актрисе внучку. Аронова - одна из самых молодых бабушек-актрис.