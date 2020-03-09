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Мясников рассказал, почему Михалкова ушла из "Уральских пельменей"

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Мясников рассказал, почему Михалкова ушла из
Фото: соцсети

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников прокомментировал уход из программы своей коллеги Юлии Михалковой. Он предположил, что повлияло на решение девушки.

Мясников рассказал, что Михалкова решила уделять больше времени личной жизни, а потому отказалась от шоу. Кроме того, экс-участница «Уральских пельменей» в настоящее время работает над новыми проектами.

«Она действительно ушла. Наверное, я предполагаю, что нужно строить личную жизнь… Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому – 72, это я», - пошутил артист.

АБ

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