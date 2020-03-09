В сети обсуждают, как уверенно пятилетняя дочь Татьяны Навки держится на подиуме

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9 марта 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Навка, GeorgWenzel/face to face

В сети обсуждают, как уверенно пятилетняя дочь Татьяны Навки Надежда держится на подиуме. В минувшее воскресенье, 8 марта, маленькая девочка стала моделью на модном показе в Кремлевском дворце.

Девочка вышла на подиум вместе с моделью. Надежда была одета в пышное платье кремового цвета и нарядные туфли с блестками. Многие обратили внимание на то, как расслабленно и уверенно дочь Навки вела себя на публике.

Подписчица с ником chugainova708 написала: "Молодчина наша Надюша осваивает профессию модели и на сцене держится уверенно и ничего не боится". Пользовательница fortuna_56 отметила: "Ой как здорово и красиво, Надюшка умница, так идет, как будто всю жизнь модель". Lidocka0104 в свою очередь подчеркнула: "Просто обворожительная девочка Надя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)9 Мар 2020 в 1:13 PDT