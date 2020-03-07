«Это богохульная поделка», РПЦ оскорбил новый клип Филиппа Киркорова

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7 марта 2020, 23:25 [ «Аргументы Недели» ]

Новый клип короля эстрады Филиппа Киркорова вызвал резкое недгодование русской православной церкви. Видео на песню «Романы», где артист примерил на себя образ католического священника, раскритиковал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», - заявил священник на телеканале «Россия-24».

Но короля хайпа Филиппа Бедросовича, кажется, такая оценка РПЦ нисколько не смущает. Монашки с обнаженными ногами и сексапильная Екатерина Варнава, которая снялась в клипе, набрали больше трех миллионов просмотров на YouTube.