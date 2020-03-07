Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына

7 февраля Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон. Спустя месяц пара решила показать общественности первую фотосессию малыша.
Молодая мама опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых мальчик запечатлён сразу в нескольких образах. Ребенок уже успел побывать летчиком, Микки Маусом, а также коконом бабочки.
"Целый месяц данный товарищ живет с нами. Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет", - написала счастливая Ида.
Данные фотографии вызвали восторг и умиление фолловеров. Многие отметили, что новорожденный Леон очень похож на Иду Галич. Подписчики не поскупились на теплые и добрые пожелания для младенца и его родителей.
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Целый месяц данный товарищ живет с нами ☺️❤️ собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет ???? спасибо тебе @flo_rida ❤️???? это определённо лучшее, что мы сделали в своей жизни ???????? Ph: @babybar.moscow Спасибо, что приехали к нам, девочки ???? Кстати, не переживайте. Во время таких фотосессий ребёнку не больно , а наоборот очень комфортно. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди????????