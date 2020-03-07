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Бывший муж Бузовой в суде настаивает на уменьшении алиментов на первую дочь

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Бывший муж Бузовой в суде настаивает на уменьшении алиментов на первую дочь
Фото: соцсети

Футболист Дмитрий Тарасов через суд планирует значительно уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает своей первой дочери Ангелине. Стало известно, что в казанском «Рубине» ежемесячно получает по полмиллиона рублей.

При этом Тарасов всячески старается уменьшить сумму выплат на первого ребенка. Он объясняет это рождением третьей дочери Евы, а также ежемесячными выплатами по кредиту за дом в размере 250 тысяч рублей.

«Недавно у моего подопечного родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей», - заявил адвокат Тарасова.

АБ

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