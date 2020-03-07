Дочь Валерии отказалась от данного родителями имени

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7 марта 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь российской певицы Валерии объявила в соцсети, что сменила имя. 26-летняя девушка показала поклонникам фотографию нового паспорта. Могласно документу, она больше не Анна Шульгина.

Девушка решила повторить путь матери и тоже подалась в артистки. Для сценической деятельности она выбрала псевдоним Shena, на который и решила заменить данное при рождении имя. При этом новоявленная Шена Александровна решила сразу «объяснить» поклонникам свой выбор.

«Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему SHENA? Потому что Шена!» - написала она в подписи к снимку паспорта.