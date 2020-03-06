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Иосиф Пригожин уверен, что лучше не рисковать и провести "Евровидение" в онлайн - формате

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Иосиф Пригожин уверен, что лучше не рисковать и провести
Фото из соцсетей, Instagram prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин уверен: международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году можно провести в онлайн-формате. Мужчина уверен: шутить с такой серьезной ситуацией, как вспышка коронавируса, не стоит.

Известно, что "Фонд общественного вещания Нидерландов" сейчас ориентируется на различные возможные сценарии организации конкурса в связи с эпидемией COVID-19. Но пока не сообщается, о каких альтернативах идет речь.

"Евровидение" можно было бы провести в онлайне. Каждый выступит в своей стране, потом все будут голосовать. Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала", - заключил Пригожин.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы перечислили утвержденный Роспотребнадзором список стран, после посещения которых необходим карантин из-за коронавирусной инфекции. На данный момент в перечень вошли 11 государств.

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