Украинский телеведущий заявил, что группе Go_A не стоит даже ехать на Евровидение

//Шоу-бизнес 13+

5 марта 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

На Украине телеведущий Владимир Остапчук посоветовал группе Go_A не ехать в этом году в Роттердам на Евровидение, поскольку всем и без того понятно, кто станет победителем музыкального конкурса.

«Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», - заявил он. При этом телеведущий раскритиковал и конкурсантов прошлых лет. Певицу Maruv он обвинил в отсутствии вокальных данных, а представлявшего Украину в 2018 году музыканта Melovin назвал «терминатором с катарактой».