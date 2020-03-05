Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Украинский телеведущий заявил, что группе Go_A не стоит даже ехать на Евровидение

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Украинский телеведущий заявил, что группе Go_A не стоит даже ехать на Евровидение
Фото: соцсети

На Украине телеведущий Владимир Остапчук посоветовал группе Go_A не ехать в этом году в Роттердам на Евровидение, поскольку всем и без того понятно, кто станет победителем музыкального конкурса.

«Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», - заявил он. При этом телеведущий раскритиковал и конкурсантов прошлых лет. Певицу Maruv он обвинил в отсутствии вокальных данных, а представлявшего Украину в 2018 году музыканта Melovin назвал «терминатором с катарактой».

АБ

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан