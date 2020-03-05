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Лоза рассказал о музыке, которая деструктивно влияет на подростков

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Лоза рассказал о музыке, которая деструктивно влияет на подростков
Фото: pixabay.com

Российский музыкант Юрий Лоза уверен, что определенный тип музыки может оказывать на подростков негативное влияние. Также он заявил, что нынешние исполнители перестали придумывать новое, а занимаются переделкой проверенной годами классики.

Лоза считает, что современная музыка, богатая нецензурной бранью, призывами к насилию и гомосексуализму может деструктивно воздействовать на сознание подростков.

«Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», - заявил композитор. При этом он дополнил, что если прошлые поколения можно назвать «создателями», то нынешнее следует охарактеризовать как «потребителей».

АБ

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