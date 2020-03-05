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Поклонники Кэти Перри заговорили о первой беременности певицы

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники Кэти Перри заговорили о первой беременности певицы
Фото: соцсети

Фанаты американской певицы Кэти Перри предположили, что 35-летняя исполнительница скоро в первый раз станет мамой. Догадки подогрела фраза артистки о том, что в этом году её ожидает «жаркое» лето.

Также поклонники нашли намек на «интересное положение» певицы в ее новом клипе. «Я никогда не надевала белое, но я хочу сделать это правильно, да, я действительно хочу попробовать с тобой», - говорится в тексте песни. Кроме того, в одном из кадров хорошо виден округлившийся живот знаменитости.

Кэти Перри с февраля прошлого года обручена с голливудским актером Орландо Блумом. У 43-летнего артиста уже есть 9-летний сын от прошлого брака, передаёт Мир24.

АБ

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