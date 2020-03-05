Милош Бикович ищет девушку для создания семьи

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5 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Милош Бикович, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Получивший популярность в России сербский актер Милош Бикович поделился подробностями личной жизни. По его словам, сейчас его сердце свободно, но он мечтает встретить «любимую девушку», сообщает kp.ru.

«Жизнь без детей пустовата... У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми», - признался актер.

Бикович добавил, что сейчас его главная цель – обеспечить себя собственным жильем и найти подходящую девушку для создания семьи. Кроме того, актер заявил, что любовь в его жизни есть.

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