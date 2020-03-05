Мария Кожевникова раскритиковала скандальные новости на ТВ

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5 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мария Кожевникова, Instagram

Известная российская актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова отреагировала на большое количество заголовков про сломанный ноготь бьюти-блогера Андрея Петрова после драки. По ее словам, ей интересно на что еще пойдут СМИ, в частности ТВ.

«Платить «героям» миллионы за рассказы о смерти мужа и друзей накануне, за изнасилования, разводы, делёжку имущества, романы молодых с пожилыми дамами и остальной треш...осталось только редакторам договориться, чтобы это ещё и совершалось в прямом эфире. Не пора ли остановить это ад адский?!» - высказала актриса.

Кожевникова добавила, что накануне все соцсети и ленты новостей пестрили заголовками про «какого-то бьюти-блогера, который лишился ногтя в драке». Её возмущает, что дети вынуждены расти в этом «шизофреническом информационном поле», от которого никуда не спрятаться.

«Вы серьезно???! Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?!» , - заключила она.