Кожевникова рассказала, почему они с мужем обвенчались, не находясь в браке, и как живется на съемной квартире

Мария Кожевникова призналась, что они с супругом не спешат покупать жилье, потому что семья пока не может позволить себе «дом мечты». «Сейчас у нас дом на четыреста метров. Но нам в нем уже тяжело», - рассказала актриса.
У Кожевниковой и её супруга бизнесмена Евгения Васильева трое сыновей, однако счастливые родители не собираются на этом останавливаться. Артистка рассказала, что хочет еще детей, а потому будущий дом должен быть большим и просторным.
Также звезда призналась, что хоть они с мужем официально не расписаны, но обвенчались в церкви. «Ни венчание тебя не спасет, ни штамп. Только ваши внутренние отношения», - считает она.