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Кожевникова рассказала, почему они с мужем обвенчались, не находясь в браке, и как живется на съемной квартире

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кожевникова рассказала, почему они с мужем обвенчались, не находясь в браке, и как живется на съемной квартире
Фото: соцсети

Мария Кожевникова призналась, что они с супругом не спешат покупать жилье, потому что семья пока не может позволить себе «дом мечты». «Сейчас у нас дом на четыреста метров. Но нам в нем уже тяжело», - рассказала актриса.

У Кожевниковой и её супруга бизнесмена Евгения Васильева трое сыновей, однако счастливые родители не собираются на этом останавливаться. Артистка рассказала, что хочет еще детей, а потому будущий дом должен быть большим и просторным.

Также звезда призналась, что хоть они с мужем официально не расписаны, но обвенчались в церкви. «Ни венчание тебя не спасет, ни штамп. Только ваши внутренние отношения», - считает она.

АБ

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