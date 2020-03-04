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Супруга Овечкина раскрыла пол будущего ребенка

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Супруга Овечкина раскрыла пол будущего ребенка
Александр Овечкин с супругой, Instagram

Российская модель, супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками информацией о поле ребенка. Девушка показала кадры с праздника в честь беременности.

«Добро пожаловать, маленький джентльмен», - написали молодые родители на стенде в ресторане, где проходило мероприятие. Организаторами праздника выступили подруги Шубской.

Кроме растяжки на кадрах можно заметить рисунок пупса в шляпе, бабочке и с тростью, а также был подготовлен торт, похожей формы, десерты в виде мужских рубашек и черные шарики.

«Такой красивый, душевный и веселый бэби-праздник устроили мне мои девочки. Спасибо вам, дорогие», - поблагодарила модель своих подруг.

Напомним, что звёздная пара уже воспитывает юного наследника по имени Сергей. Ему 1,5 года.

 
 
 
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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)3 Мар 2020 в 10:50 PST

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