Супруга Овечкина раскрыла пол будущего ребенка

//Шоу-бизнес 13+

4 марта 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Овечкин с супругой, Instagram

Российская модель, супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками информацией о поле ребенка. Девушка показала кадры с праздника в честь беременности.

«Добро пожаловать, маленький джентльмен», - написали молодые родители на стенде в ресторане, где проходило мероприятие. Организаторами праздника выступили подруги Шубской.

Кроме растяжки на кадрах можно заметить рисунок пупса в шляпе, бабочке и с тростью, а также был подготовлен торт, похожей формы, десерты в виде мужских рубашек и черные шарики.

«Такой красивый, душевный и веселый бэби-праздник устроили мне мои девочки. Спасибо вам, дорогие», - поблагодарила модель своих подруг.

Напомним, что звёздная пара уже воспитывает юного наследника по имени Сергей. Ему 1,5 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)3 Мар 2020 в 10:50 PST