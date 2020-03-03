Фадеев оценил решение послать на Евровидение Little Big

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3 марта 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение отправить отечественную рэйв-группу Little Big на Евровидение в Роттердам в качестве конкурсантов от России.

Фадеев записал видеообращение, в котором отметил, что его сложно обвинить в ангажированности Первому каналу. При этом он назвал выбор группы удачным решением.

«Извините за смех. Это первое за последние годы единственное здравое, правильное решение. Они отправляют наконец-то нормальную, современную группу, которая сможет представить нашу страну в соответствии с современным веянием времени», - заявил продюсер.