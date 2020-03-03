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Роза Сябитова не обижается на предположение коллеги о своей смерти

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Роза Сябитова не обижается на предположение коллеги о своей смерти
Роза Сябитова, Instagram

Известная сваха и телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что не обижается на слова актрисы Алики Смеховой о ее «возможной» смерти. По её словам, коллеги по шоу-бизнесу прекрасно знают, что происходит у них в жизни.

«Я не обижаюсь на Алику Смехову. Обижаться, как я считаю, не на что. Алика у меня в ленте в Instagram. Я в курсе, что происходит у нее, а она в курсе, что творится у меня. Скорее всего, для нее было потрясением, что она не узнала что-то обо мне. Мы, конечно, не подруги и не близкие знакомые, но мы коллеги … Очень уважительно друг к другу относимся … Алика, видимо, просто спросила, чтобы уточнить», - оценила случившеюся ситуацию телеведущая. 

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ во время разговора об отношениях между мужчинами и женщинами юрист Екатерина Гордон напомнила фразу, которую «завещала» Сябитова. На что Смехова спросила: «А что, она умерла?», чем вызвала смех в зале.

Ранее известный российский актер Александр Петров заявил, что собирается сделать перерыв в съемках.

БА

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