Модель Алена Шишкова испугала поклонников резко похудевшей фигурой:

Российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алена Шишкова поделилась фотографией со своей поклонницей, чем вызвали активное обсуждение в Сети. Пользователей взволновала "болезненная" худоба модели, особенно внешний вид ее ног.
Поклонники неоднократно призывали Шишкову набрать хотя бы несколько килограммов. Некоторые даже подозревают, что у модели развивается анорексия.
На этот раз знаменитость предстала на снимке в коротеньких шортах, кожаной куртке-косухе, белой футблолке и кроссовках такого же цвета. При этом, первым делом, на что обратили внимание подписчики стали ноги модели:
«Мне одной кажется, что она прям очень худая, случайно не анорексия у нее?»
«У нее не ноги, а палочки»
«Какой кошмар, она еще сильнее похудела»
Ранее Надежда Бабкина решила поделиться с поклонниками, как ей удалось похудеть на 22 килограмма без ущерба для здоровья.
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