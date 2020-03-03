Модель Алена Шишкова испугала поклонников резко похудевшей фигурой:

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3 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алена Шишкова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алена Шишкова поделилась фотографией со своей поклонницей, чем вызвали активное обсуждение в Сети. Пользователей взволновала "болезненная" худоба модели, особенно внешний вид ее ног.

Поклонники неоднократно призывали Шишкову набрать хотя бы несколько килограммов. Некоторые даже подозревают, что у модели развивается анорексия.

На этот раз знаменитость предстала на снимке в коротеньких шортах, кожаной куртке-косухе, белой футблолке и кроссовках такого же цвета. При этом, первым делом, на что обратили внимание подписчики стали ноги модели:

«Мне одной кажется, что она прям очень худая, случайно не анорексия у нее?»

«У нее не ноги, а палочки»

«Какой кошмар, она еще сильнее похудела»

Ранее Надежда Бабкина решила поделиться с поклонниками, как ей удалось похудеть на 22 килограмма без ущерба для здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fanpage ???? (@shishkovadream)29 Фев 2020 в 9:32 PST