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Настоящие мужчины среди «звездных» детей

, 08:54 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Настоящие мужчины среди «звездных» детей
Михаил Пореченков, globallookpress.com, © Nikolay Titov
Дети наших селебрити после школы поступают в престижные университеты, а знаменитые родители не стремятся отправить своё чадо на службу. Однако как и везде, есть исключения из правил. Вот , например, старший сын Максима Виторгана , вопреки традиции не отдавать наследников в армию, принял присягу. 
"В наше время это такая редкость, чтоб мальчик из актерской семьи пошел в армию", - прокомментировали подписчики фотографию Даниила, которую выложила его мама.
 
Редакция «Аргументы Недели» решила узнать, какие ещё звёздные семьи считают, что каждому мальчику  необходимо побывать в армии, чтобы стать настоящим мужчиной. 
 
 
Михаил Пореченков
 
Михаил узнал о существовании сына, когда тому было уже 18. В молодости Михаил учился в Таллине в военно-политическом университете, где и познакомился с будущей матерью своего старшего сына.
Незадолго до начала службы они успели не просто узнать друг друга, но и стать лучшими друзьями. Владимир родился и рос в Таллине, поэтому и службу нес в ракетных войсках эстонской армии. Когда Михаил узнал о желании сына служить, то всячески поддерживал его, всегда считал, что это настоящий мужской поступок. После армии парень женился и уже подарил актеру внучку.
 
Юрий Шевчук
 
 
Юрий Шевчук, globallookpress.com© Pravda Komsomolskaya
 
Сын Юрия по совету отца учился в кадетском корпусе, а после отслужил срочную службу в морской пехоте. Как и любой другой отец, Юрий гордится Петром, отмечая положительное влияние армии на сына. Несмотря на то, что Петр уделил много времени военному ремеслу, все же оставил карьеру военного и занялся музыкой.
 
Никита Михалков
 
 
Никита Михалковgloballookpress.com © R4924_italyphotopress via www.im
 
Никита Михалков положительно относится к армии, он не только сам отслужил, но и отправил своего сына.Степан нес службу на Дальнем Востоке, по возвращению домой пошёл по стопам отца и увлёкся режиссёрской и продюсерской деятельностью. Кстати говоря, Степан был вовсе не против провести год в армии.
 
Владимир Машков
 
Владимир Машков, globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova
 
Сын Владимира Машкова Андрей  отправился в армию в 18 лет , а счастливый отец поддерживал его на протяжении всей службы. Владимир регулярно созванивался с сыном и  навещал. Андрей  прошел срочную службу в секретной части «Холуай» под Владивостоком, где готовят элиту спецназа военно-морского флота. После возвращения поступил на экономический факультет. 
 
Денис Клявер 
 
Денис Клявер,  globallookpress.com © Anatoly Lomokhov
 
В декабре 2019 года сын Дениса Клявера Тимофей ушёл в армию. 
«Пап, я пойду в армию - так хочу. А пока не готов принять решение, чем буду заниматься дальше». Родители не пытались его отговорить и готовы были поддержать любое решение. Денис подчеркивал, что лично ему армия  дала  только плюсы и помогла из мальчика превратиться в сознательного юношу. Заботливый отец дал сыну несколько советов: быть человеком, постараться погрузиться в новую атмосферу, быть мужчиной, то есть в любой ситуации искать справедливости и ответов на вопросы, максимально думая головой, а не кулаками.
 
 

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