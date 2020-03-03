Настоящие мужчины среди «звездных» детей

Дети наших селебрити после школы поступают в престижные университеты, а знаменитые родители не стремятся отправить своё чадо на службу. Однако как и везде, есть исключения из правил. Вот , например, старший сын Максима Виторгана , вопреки традиции не отдавать наследников в армию, принял присягу.

"В наше время это такая редкость, чтоб мальчик из актерской семьи пошел в армию", - прокомментировали подписчики фотографию Даниила, которую выложила его мама.

Редакция «Аргументы Недели» решила узнать, какие ещё звёздные семьи считают, что каждому мальчику необходимо побывать в армии, чтобы стать настоящим мужчиной.

Михаил Пореченков

Михаил узнал о существовании сына, когда тому было уже 18. В молодости Михаил учился в Таллине в военно-политическом университете, где и познакомился с будущей матерью своего старшего сына.

Незадолго до начала службы они успели не просто узнать друг друга, но и стать лучшими друзьями. Владимир родился и рос в Таллине, поэтому и службу нес в ракетных войсках эстонской армии. Когда Михаил узнал о желании сына служить, то всячески поддерживал его, всегда считал, что это настоящий мужской поступок. После армии парень женился и уже подарил актеру внучку.

Юрий Шевчук

Сын Юрия по совету отца учился в кадетском корпусе, а после отслужил срочную службу в морской пехоте. Как и любой другой отец, Юрий гордится Петром, отмечая положительное влияние армии на сына. Несмотря на то, что Петр уделил много времени военному ремеслу, все же оставил карьеру военного и занялся музыкой.

Никита Михалков

Никита Михалков положительно относится к армии, он не только сам отслужил, но и отправил своего сына.Степан нес службу на Дальнем Востоке, по возвращению домой пошёл по стопам отца и увлёкся режиссёрской и продюсерской деятельностью. Кстати говоря, Степан был вовсе не против провести год в армии.

Владимир Машков

Сын Владимира Машкова Андрей отправился в армию в 18 лет , а счастливый отец поддерживал его на протяжении всей службы. Владимир регулярно созванивался с сыном и навещал. Андрей прошел срочную службу в секретной части «Холуай» под Владивостоком, где готовят элиту спецназа военно-морского флота. После возвращения поступил на экономический факультет.

Денис Клявер

В декабре 2019 года сын Дениса Клявера Тимофей ушёл в армию.

«Пап, я пойду в армию - так хочу. А пока не готов принять решение, чем буду заниматься дальше». Родители не пытались его отговорить и готовы были поддержать любое решение. Денис подчеркивал, что лично ему армия дала только плюсы и помогла из мальчика превратиться в сознательного юношу. Заботливый отец дал сыну несколько советов: быть человеком, постараться погрузиться в новую атмосферу, быть мужчиной, то есть в любой ситуации искать справедливости и ответов на вопросы, максимально думая головой, а не кулаками.