Шоумен Александр Ревва объяснил, зачем ему несколько свадеб с женой

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1 марта 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Ревва с супругой, Komsomolyskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский шоумен, юморист и музыкальный исполнитель Александр Ревва сыграл четыре брачные церемонии со своей супругой Анжеликой. Последняя «свадьба» состоялась на Мальдивах за 200 тыс. руб.

«Почему бы не бросить дрова в очаг? Я такой романтик. Тем более после каждой свадьбы наступает первая брачная ночь. Обожаю делать жене сюрпризы. Преклоняюсь перед Анжеликой», - высказал артист в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Кроме того, Ревва призвал всех мужчин ценить своих женщин, особенно тех, кто «подарил» им ребенка. По его словам, для него дети – «очень важный момент в жизни» и он не против, чтобы Анжелика родила ему мальчика.

Ревва поделился, что познакомился со своей супругой 26 июня на дискотеке в Сочи.

«Там [в Лас-Вегасе] можно было сыграть пятую свадьбу. Но я подумал, что после Мальдив прошло еще не очень много времени, поэтому решили повременить», - отметил он.

Напомним, что у Александра Реввы есть две дочери Алиса и Амели.