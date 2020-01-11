"Она решила сдаться", Александр Ревва "женился" в четвертый раз на одной и той же женщине

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11 января 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский исполнитель Александр Ревва, известный публики в образе Артура Пирожкова, устроил для своей избранницы романтическую свадьбу на Мальдивских островах. Интересно, что все четыре раза он женился на одной и той же женщине — собственной жене и матери своих детей Анжелике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)9 Янв 2020 в 11:56 PST

На самом деле Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке. Во всех интервью артист рассказывает о том, как любит жену, благодарит ее за поддержку. У семьи есть романтическая традиция: периодически повторять клятвы верности в разных уголках планеты. На этот раз церемония прошла на Мальдивах. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — поделилась эмоциями Анжелика. Может в этом и есть секрет успешного брака и именно так можно сохранить романтику и остроту чувств?