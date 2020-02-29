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Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми

, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми
Фото из соцсетей, Instagram maxgalkinru

Максим Галкин обожает своих детей. Артист часто публикует в социальных сетях снимки с ребятишками. Вот и сейчас юморист выложил в Instagram трогательное фото супруги Аллы Пугачевой с Лизой и Гарри.

На фотографии Примадонна нежно обнимает малышей в тот момент, когда они занимаются своими делами.

«Хороший день дома», — подписал кадр Галкин.

Пользователи сети, а также близкие друзья семьи в комментариях восхитились семейной идиллией. Один за другим фолловеры оставили под публикацией теплые пожелания счастья семье Галкина и Пугачевой.  

Двойняшки Елизавета и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Их родила суррогатная мать, однако это биологические дети Максима и Аллы.

Ранее певица Валерия рассказала о странной привычке Иосифа Пригожина.

 

 
 
 
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Хороший день дома ????

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Фев 2020 в 1:39 PST

ЕЧ

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