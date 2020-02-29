Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми

Максим Галкин обожает своих детей. Артист часто публикует в социальных сетях снимки с ребятишками. Вот и сейчас юморист выложил в Instagram трогательное фото супруги Аллы Пугачевой с Лизой и Гарри.
На фотографии Примадонна нежно обнимает малышей в тот момент, когда они занимаются своими делами.
«Хороший день дома», — подписал кадр Галкин.
Пользователи сети, а также близкие друзья семьи в комментариях восхитились семейной идиллией. Один за другим фолловеры оставили под публикацией теплые пожелания счастья семье Галкина и Пугачевой.
Двойняшки Елизавета и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Их родила суррогатная мать, однако это биологические дети Максима и Аллы.
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