Лена Миро высказалась о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

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29 февраля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.rambler.ru.

Фото из соцсетей, Instagram lenamyro

Не так давно стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись. Лена Миро не оставила это событие без внимания и высказала свое мнение.

«Лично я верю в то, что Прилучный Муцениеце бил. Верю я и в то, что он ей изменял. Верю в то, что, пока Агаточка пыталась «спасти семью», Паша подсуетился, дабы не пришлось делить совместно нажитое с ней имущество. Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко. Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь терпилы», — пишет блогер в своем «Живом журнале».

Что же касается самого Прилучного, то Лена здесь категорична. Она считает, что Агате нужно "гнать его из своей жизни".

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