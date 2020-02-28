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В Подмосковье избили экс-участницу реалити-шоу "Дом-2"

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье избили экс-участницу реалити-шоу
фото: соцсети

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" обратилась за медицинской помощью в Центральную городскую больницу в подмосковном Звенигороде: на лице светской львицы отчетливо видны следы побоев.

Врачи сообщили об этом в правоохранительные органы. Речь идет об экс-участнице Ксении Кижаевой. Девушка призналась, что ее избил сожитель. Подробности истории она не разглашает. Местная полиция начала проверку.

"Диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанес сожитель", - рассказал "Комсомольской правде" источник в больнице.

Как-либо комментировать произошедшее для прессы Кижаева отказалась. Однако на своей странице в Instagram выложила видео, в котором сообщила, что ей "зашили голову" (при этом в руках Ксения держит какие-то справки).

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АС

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