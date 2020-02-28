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Актер Сергей Бурунов улетел в Волгоград и поддался ностальгии

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Сергей Бурунов улетел в Волгоград и поддался ностальгии
Фото из соцсетей, Instagram sergeyburunovofficial

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов улетел в Волгоград. Но не один, а в компании Максима Виторгана. Мужчины навестили город-герой, чтобы снять программу из цикла "Письма Победы".

На Мамаевом кургане Сергей не смог сдержать эмоции, на него нахлынули воспоминания. Поддавшись ностальгии, артист вспомнил, что 25 лет назад принимал присягу у Озера слез.

"Я горд и счастлив, что провел годы здесь, в этом прекрасном городе", – восклицает звезда

Также он призвал молодежь не забывать подвиг нашего народа, беречь и ценить жизнь, радоваться каждой секунде, ведь следующая может не наступить.

"Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защитил Родину", – заключил Сергей под видеороликом из города в Instagram.

 

 
 
 
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Сегодня с @mvitorgan мы ездили в город-герой Волгоград, где я учился в Качинском летном училище. Мы снимали программу #письмапобеды. Вечная память всем,кто отдал свою жизнь и защищал Родину. Я был бы счастлив, если бы новое, молодое поколение не забывало подвиг нашего народа. Берегите и цените жизнь,радуйтесь каждой секунде,ведь следующей может и не быть!!!!!

Публикация от Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial) 27 Фев 2020 в 8:34 PST

ЕЧ

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