Актер Сергей Бурунов улетел в Волгоград и поддался ностальгии

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов улетел в Волгоград. Но не один, а в компании Максима Виторгана. Мужчины навестили город-герой, чтобы снять программу из цикла "Письма Победы".
На Мамаевом кургане Сергей не смог сдержать эмоции, на него нахлынули воспоминания. Поддавшись ностальгии, артист вспомнил, что 25 лет назад принимал присягу у Озера слез.
"Я горд и счастлив, что провел годы здесь, в этом прекрасном городе", – восклицает звезда.
Также он призвал молодежь не забывать подвиг нашего народа, беречь и ценить жизнь, радоваться каждой секунде, ведь следующая может не наступить.
"Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защитил Родину", – заключил Сергей под видеороликом из города в Instagram.
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Сегодня с @mvitorgan мы ездили в город-герой Волгоград, где я учился в Качинском летном училище. Мы снимали программу #письмапобеды. Вечная память всем,кто отдал свою жизнь и защищал Родину. Я был бы счастлив, если бы новое, молодое поколение не забывало подвиг нашего народа. Берегите и цените жизнь,радуйтесь каждой секунде,ведь следующей может и не быть!!!!!