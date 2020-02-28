Звезда КВН готовится к операции из-за болезни

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28 февраля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: кадр из передачи Comedy Woman

Звезда КВН юмористка Елена Борщева готовится к операции. Врачи обнаружили у 38-летней артистки серьезные проблемы со здоровьем, для решения которых необходимо хирургическое вмешательство.

Юмористка призналась подписчикам, что врачи обнаружили у нее грыжу. «У меня обнаружили грыжу белой линии живота. Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше», - написала она в соцсети.

Согласно предположениям врачей, грыжа образовалась после второй беременности. Артистка рассказала, что врачи пообещали избавить её от проблем со здоровьем посредством операции. Однако до тех пор Борщева решила снизить физические нагрузки.

«Операция продлится около часа. Если не будет никаких осложнений, то в больнице продержат всего двое суток. Реабилитация же занимает от пары недель до месяца», - рассказала она.