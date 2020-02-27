В Сети обсуждают, как Ляйсан Утяшева выглядит без макияжа

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27 февраля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева, фото из Инстаграм

В Сети обсуждают, как знаменитая спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева выглядит без макияжа. Супруга шоумена Павла Воли работала в Париже на показе известного бренда в качестве приглашённого гостя.

Ляйсан записала видео, на котором у неё короткие волосы. Утяшева раскрыла секрет - длинные волосы у неё нарощенные. По признанию знаменитости, с короткими волосами ей непривычно на себя смотреть. Но французы сказали: "Надо".

Фолловеры переживают, что без косметики у женщины немного болезненный вид.

Но Ляйсан специально худела, сидела на строгой диете, что вернуться к тому весу, который у неё был до рождения двоих детей. После рождения второго ребёнка, дочери Софьи, бывшая гимнастка не могла вернуть былую форму, пока не прибегла к ограничению питания.

В образе, который создали Утяшевой для парижского подиума, она впечатлила своих поклонников. "Роскошная", "Шикарная", "Сногсшибательная!!!)" - пишут в комментариях.

А Павел Воля любит красавицу-жену и с короткими, и с длинными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)22 Фев 2020 в 11:25 PST