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Панайотов отреагировал на своё участие в Евровидении: "Это очень цинично"

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Панайотов отреагировал на своё участие в Евровидении:
Александр Панайотов, Instagram

Известный певец Александр Панайотов прокомментировал сообщение о своей победе в национальном отборе вокального Евровидения. Отмечается, что артист 15 лет мечтал попасть на сцену международного вокального конкурса.

«… сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал … Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь)», - высказал исполнитель.

По его словам, никакой официальной информации пока ни от кого не поступало. Панайотов отметил, что это выглядит «цинично», если кто-то хочет специально «прославить» его таким образом.

Ранее СМИ сообщили, что новым участником Евровидения станет Панайотов.

БА

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