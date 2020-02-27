Лика Стар рассказала, почему Пугачева

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27 февраля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Певица Лика Стар рассказала, как из-за влияния Аллы Пугачевой она лишилась концертов и карьеры. По словам исполнительницы, Примадонне не понравилась связь артистки с мужем Кристины Орбакайте.

Стар рассказала, что у нее был скоротечный роман с Владимиром Пресняковым. Вместе с певцом она даже записала одну общую песню. При этом исполнительница утверждает, что не она стала причиной развода Преснякова и Орбакайте, потому что в тот период у мужчины было «много увлечений».

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне прощай. Но все это меня только закалило. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? Но я шла вперед, это был хороший опыт», - призналась Лика Стар.