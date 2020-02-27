Дочь актрисы Веры Глаголевой показала фото в компании мужчин в свадебных платьях

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27 февраля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Нахапетова, Instagram

Старшая дочь российской актрисы Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова поделилась с поклонниками «необычной» фотографией в компании мужчин в свадебных платьях. При этом девушка отметила, что испытала от работы с такими людьми «кайф» и «веселье».

«Спасибо друзья за вашу помощь и поддержку. Спасибо за этот кайф, кураж и адреналин! Было незабываемо круто и весело. Ну и конечно, во всей этой истории, ещё раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром. Уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%», - высказала танцовщица.

Дочь известной актрисы отметила, что ей было нужно за полчала до спектакля «ввестись в него». По её словам, она подменяла девушку, которая приболела, в театре Романа Виктюка.

Ранее младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская показала видео, как хоккеист Александр Овечкин тренируется на льду с маленькими сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)26 Фев 2020 в 1:29 PST