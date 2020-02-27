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Топурия намекнула на скорое прибавление в семействе

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Топурия намекнула на скорое прибавление в семействе
Фото: соцсети

Поклонники давно подозревают, что певица Кети Топурия находится в интересном положении. Однако сейчас звезда практически напрямую сообщила интересную новость, чем вызвала у фанатов восторг.

Исполнительница опубликовала в соцсети новое фото, на котором прикрывает живот подушкой. Вместо подписи Топурия поставила смайлик, изображающий цыпленка, который только-только вылупился из яйца.

Поклонники восприняли такой намек как подтверждение своих теорий и начали наперебой поздравлять звезду. «Судя по смайлу, Вы особо и не стремитесь скрывать положение», «Честно, я за Вас очень рада! Дай Бог Вам всего самого доброго и светлого», «Красивая беременяшка, поздравляю!» - написали артистке в комментариях.

АБ

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