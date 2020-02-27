Волочкова о Собчак: «Ей руководит зависть»

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27 февраля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: соцсети

Российская Балерина Анастасия Волочкова заявила, что бывшая подруга Ксения Собчак завидует её натуральным формам. «Когда она ко мне пришла в гости, все пыталась проверить, настоящая ли у меня грудь», - поделилась артистка.

Волочкова выразила уверенность, что Собчак паразитирует на именах успешных российских знаменитостей, однако сама балерина не держит обиды на бывшую подругу. По мнению танцовщицы, телеведущей руководит зависть, передаёт КП.

«Собчак все время паразитировала на моем имени и на именах других успешных людей. Не обижаюсь на Ксению, понимаю, что ею руководит зависть... У меня все настоящее. Я в отличие от нее никогда пластических хирургов не посещала. За свои 43 года — ни разу!» - заявила Волочкова.