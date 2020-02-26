Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру покойного сына Андрея

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26 февраля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Ирина Безрукова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея Ливанова, когда ему было 25 лет. Сын Ирины скончался скоропостижно 14 марта 2015 года. Андрея нашли мертвым в его квартире.

Она с супругом Сергеем Безруковым и молодой человек тогда жили в высотке на Юго-Востоке Москвы, в соседних квартирах, через стенку. После смерти сына и развода с мужем Ирина осталась одна. Долгое время женщина не могла находиться в своей квартире. Но через пару лет сделала дизайнерский ремонт, обновила жилье и в 2017 году вновь въехала в нее. Потом еще решила объединить две квартиры. Капитальный ремонт в квартире Безруковой завершился.

Говорят, теперь входная дверь в квартиру, в которой жил Андрей, наглухо замурована. Ирина туда картину повесила: пейзаж с водопадом.