Иван Ургант оценил возможное появление дуэта Лев Лещенко и певица Maruv

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26 февраля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант оценил возможное появление дуэта, участниками которого будут легендарный российский исполнитель Лев Лещенко и украинская певица Maruv.

Новость о том, что Лещенко уже два года присматривается к молодой певице, заметил ее красоту, стиль, необычность и талант.

Иван Ургант с юмором прокомментировал на своем вечернем шоу. Лещенко даже выразил готовность составить с артисткой дуэт, если та того пожелает, - сообщает teleprogramma.pro.

Ургант пошутил, что "у Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты". "Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и… Maruv", — сказал ведущий "Вечернего Урганта".

Телеведущий предположил, что из музыкантов мог бы получиться неплохой дуэт "Левчик и Марувчик".

Недавно украинская певица Анна Крсун, известная под псевдонимом Maruv, попала в скандал в Киеве.